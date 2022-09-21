Logitech выпустила портативную консоль G CLOUD Handheld

Компания Logitech представила портативную консоль G CLOUD Handheld. Она разработана совместно с Microsoft, Nvidia и Tencent. При этом консоль Logitech чуть больше Switch и в два раза меньше Steam Deck.

Новинка получила 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p, соотношение сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Дизайн можно считать классическим. На передней части стики, крестовина, кнопки Y, B, A и X, а также фирменные кнопки Logitech G и «домой».

Работает устройство на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц и оперативной памятью 4 ГБ стандарта LPDDR4X. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ UFS, которую можно расширить при помощи microSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а зарядка происходит через порт USB-C 3.1. По словам производители, время автономной работы на полном заряде составляет около 12 часов. При этом зарядить консоль до 100% можно всего за 2,5 часа.

Беспроводной связи LTE и поддержки SIM-карты — нет. Logitech G Cloud Gaming Handheld поддерживает игры для Android из Google Play Store, но главная её особенность заключается в облачном гейминге, над которым Logitech работала с Microsoft и Nvidia. Также есть поддержка Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now.

Сейчас Logitech G CLOUD Handheld можно оформить по предзаказу в США и Канаде по цене $299 (~19 тысяч рублей). В день старта продаж 17 октября цена вырастет до $349 долларов (~22 тысячи рублей).

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