AirPods Pro 3 обошли Garmin, Pixel Watch и Galaxy Watch в тесте пульса

CNET Labs проверила точность датчика пульса в AirPods Pro 3. Наушники сравнили с Apple Watch Series 11, Garmin Venu 4, Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 и Amazfit Bip 6.

В качестве эталона использовали нагрудный датчик Polar H10. Участница теста пробежала четыре круга по стадиону общей дистанцией около 1,6 км, меняя интенсивность на каждом круге. Так устройства проверяли в разных пульсовых зонах.

Лучшие результаты показали устройства Apple:

Apple Watch Series 11 — средняя ошибка 0,63%, расхождение 0,89 удара в минуту;

AirPods Pro 3 — средняя ошибка 1,23%, расхождение 2,02 удара в минуту.

По итогам теста AirPods Pro 3 оказались точнее Garmin Venu 4, Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 и Amazfit Bip 6. При этом Apple Watch Series 11 всё равно остались ближе к показаниям нагрудного датчика.

У AirPods Pro 3 есть важное ограничение: это не полноценная замена спортивным часам. Во время теста данные удалось записать не с первой попытки — один забег не сохранился полностью, а другой прервался из-за случайного нажатия на iPhone. То есть сами измерения оказались точными, но сценарий использования менее надёжный, чем у часов.

AirPods Pro 3 можно использовать для отслеживания пульса во время тренировок, если пользователю не нужны экран на запястье, расширенная спортивная статистика и автономная работа без iPhone.