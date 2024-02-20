Яндекс Маркет выпустил полноразмерные наушники под брендом Commo

Яндекс Маркет показал серию полноразмерных беспроводных наушников под собственным брендом Commo. На выбор две модели — ONE и Immersive. Наушники получили 40-миллиметровыми динамиками с эффектом объемного звука.

Первая модель (ONE) уже доступна для покупки за 5490 рублей — без учёта скидок, а вторая (Immersive) появится в продаже только весной.

Автономность Commo ONE достигает до 95 часов. Также есть звуковая и световая индикация, кнопки управления и встроенный микрофон. По словам представителя бренда, наушники Commo ONE можно комфортно носить долгое время благодаря продуманной конструкции и мягким амбушюрам. Чашки модели оснащены поворотным механизмом.

Модель Immersive получила дополнительные опции. Например, она поддерживает три режима: активное шумоподавление, прозрачность и стандартный режим. Immersive также распознают когда находятся на пользователе и ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы.