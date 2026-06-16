Вышли полноразмерные наушники Commo Etude с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением
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Вышли полноразмерные наушники Commo Etude с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением

На выбор три цвета: графитовый, белый и лавандовый.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Вышли полноразмерные наушники Commo Etude с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением

Commo, бренд электроники и аксессуаров Яндекс Фабрики, выпустил полноразмерные беспроводные наушники Etude. Одной из главных особенностей модели стала заявленная автономность до 120 часов без подзарядки.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками и системой активного шумоподавления, которая способна снижать уровень внешнего шума до 35 дБ. При включённом ANC время работы достигает 85 часов.

Модель поддерживает одновременное подключение к двум устройствам и автоматическое переключение между ними. Например, пользователь может смотреть видео на ноутбуке и принимать звонки со смартфона без ручной смены источника звука.

В конструкции используются мягкие амбушюры с эффектом памяти и поворотный механизм чашек для более удобной посадки. В комплект поставки входят чехол для хранения и авиационный адаптер, который позволяет подключать наушники к развлекательным системам в самолётах через AUX.

Commo Etude доступны в графитовом, белом и лавандовом цветах. Стоимость новинки в России начинается от 8000 рублей.

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