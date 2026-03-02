Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными обоями

Commo представил первую линейку силиконовых ремешков для Apple Watch под названием Commo Watch Bands. Аксессуары совместимы со всеми моделями часов и выпускаются в двух размерах — для корпусов 38–42 мм и 44–49 мм.

В комплекте предусмотрены два варианта длины браслета — 11 и 13 см. Ремешки выполнены из гипоаллергенного силикона, устойчивого к влаге и ежедневной носке. Доступны девять цветовых вариантов.

Особенностью линейки стали фирменные графические заставки. В упаковке размещён QR-код с доступом к лендингу, где представлены четыре темы — «Ритм», «Вдох», «Рост» и «Покой». Пользователь может выбрать цветовое сочетание и использовать изображение как фон внутри стандартных шаблонов циферблатов watchOS.

Стоимость Commo Watch Bands начинается от 1499 рублей.