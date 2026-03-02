Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными обоями | The GEEK
close
Новости

Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными обоями

Бренд Commo расширил ассортимент аксессуаров и представил ремешки для Apple Watch, дополнив их набором фирменных обоев.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:50

Commo представил первую линейку силиконовых ремешков для Apple Watch под названием Commo Watch Bands. Аксессуары совместимы со всеми моделями часов и выпускаются в двух размерах — для корпусов 38–42 мм и 44–49 мм.

В комплекте предусмотрены два варианта длины браслета — 11 и 13 см. Ремешки выполнены из гипоаллергенного силикона, устойчивого к влаге и ежедневной носке. Доступны девять цветовых вариантов.

Особенностью линейки стали фирменные графические заставки. В упаковке размещён QR-код с доступом к лендингу, где представлены четыре темы — «Ритм», «Вдох», «Рост» и «Покой». Пользователь может выбрать цветовое сочетание и использовать изображение как фон внутри стандартных шаблонов циферблатов watchOS.

Стоимость Commo Watch Bands начинается от 1499 рублей.

id·220396·20260302_0953
Обзор oneplus watch lite
Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким
Amazfit выпустила в России смарт-часы для бега Active 3 Premium
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11
Титановые смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra 2 для экстремальных условий вышли в России
Вышли доступные смарт-часы Reebok Rush для спортсменов-любителей
Умные часы Amazfit Active Max вышли в России
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Pebble вернулась с Round 2: самые тонкие E-Ink-часы за $199
В России появились смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры