Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

Наушники, которые не притворяются флагманами. Но и не дают повода сказать, что они «дешёвые».

Ник Денвер сегодня в 00:23

Commo One 2.0 — продолжение идеи «на каждый день», без гонки за трендами и лишних функций. Производитель не стал усложнять конструкцию, добавлять сенсорные панели или псевдофлагманские фишки, сделав ставку на простоту, автономность и комфорт.

Что в них такого, кроме аккуратного дизайна и цифры «95 часов» на коробке? Мы проверили и кое-что действительно удивило.

Технические характеристики

  • Модель: Commo One 2.0
  • Тип: полноразмерные, закрытые
  • Материал корпуса: пластик
  • Диаметр динамика: 40 мм
  • Воспроизводимая частота: 20 Гц — 20000 Гц,
  • Общее количество микрофонов: 2 микрофона
  • Мультипоинт: 2 устройства
  • Датчик обнаружения уха: нет
  • Система активного шумоподавления: нет
  • Кодеки: AAC, SBC
  • Автономность: без подзарядки — до 95 часов
  • Интерфейсы: Bluetooth 5.4, USB Type-C, 3.5mm jack
  • Цена: 3 890 ₽

Комплектация

Поставляются Commo One 2.0 в квадратной коробке — уже привычный формат для бренда. Внутри всё разложено аккуратно: наушники, небольшой бокс с кабелями и мини-бокс с надписью «Enjoy the simple things».

В комплекте два шнура. Первый — обычный AUX с пультом управления, где можно поставить трек на паузу или ответить на звонок. Второй — кабель USB-C на USB-C для зарядки.

Всё выполнено в одном цвете, даже провода выглядят как часть дизайна, а не случайная добавка из другой коробки.

Дизайн

Commo One 2.0 выглядят спокойно — без попыток произвести впечатление с порога. Матовый пластик, приятный на ощупь, не собирает отпечатки и не пытается казаться металлом. Просто добротная вещь, сделанная с чувством меры.

Обзор Commo one 2.0

Амбушюры из мягкой экокожи и плотного наполнителя держат форму, не давят и не нагреваются. Посадка уверенная, но без излишнего прижатия — можно спокойно слушать пару часов подряд.

Все элементы подогнаны аккуратно, без люфта и блестящих вставок. На правой чашке — кнопки громкости и воспроизведения, с чётким кликом и уверенным ходом. На левую вынесена клавиша питания и индикатор состояния. Ошибочных нажатий нет, тактильно всё предсказуемо. Никаких экспериментов с сенсорными панелями — только физика, которая работает.

Шов на оголовье виден — его не прячут и видимо, не маскируют. Обычное соединение двух частей, которое слегка выбивается из общей картины. Не критично, но глаз цепляется, особенно когда свет падает под углом. На фоне аккуратных амбушюров и матового корпуса выглядит как деталь, которую недоработали до конца.

Обзор Commo one 2.0

Внутренняя часть оголовья прикрыта мягкой накладкой из кожзама с пенистым наполнителем — материал плотнее, чем на амбушюрах, но при этом не жёсткий. Давления на макушку нет, даже при долгом прослушивании.

Система регулировки выполнена по образцу AirPods Max: дуги с плотной фиксацией. Звучит внушительно, но в реальности туговато. Чтобы подогнать размер, приходится приложить усилие. С другой стороны, после настройки оголовье держится намертво и не сползает, но сам процесс регулировки не добавляет удовольствия.

Чашки выдвигаются бесступенчато, но ход у механизма не идеальный — чувствуется лёгкий рывок, слышен шуршание пластика. С первого взгляда на Commo One 2.0 и не угадаешь недорогую модель, но именно такие мелочи и выдают реальную цену вопроса. Запас хода — около трёх сантиметров с каждой стороны, этого достаточно, чтобы подстроиться под любой размер головы.

Любопытный момент — чашки поворачиваются только вверх, к лицу. То есть в положении «на шее» они не ложатся на грудь, а торчат наружу. Решение странное: то ли забота о чистоте амбушюров, то ли намёк, что музыку можно слушать даже в таком положении. Не критично, но привычки требует.

Из мелочей, которые могут выдать бюджетное происхождение модели, — лёгкий скрип в верхней части корпуса при надевании. Он не мешает в использовании, но время от времени напоминает, что перед тобой не премиум-сегмент.

С амбушюрами история проще: снять их не получится без риска что-то повредить. Судя по конструкции, производитель не предполагал замену. Для доступной модели это не критично — вряд ли кто-то будет их менять, но момент стоит отметить.

Звук и шумоподавление

С дизайном и эргономикой всё примерно ясно. Commo One 2.0 обещают «объёмный звук и глубокие басы», но как это обычно бывает, маркетинг немного торопится впереди фактов.

По звучанию — всё ровно и предсказуемо. Это не флагманский уровень, где слышно каждый вдох вокалиста, но и не массмаркет с пластиковым гулом. Басы ощутимые и плотные, дают вес трекам, но не перегружают их. В отдельном «басовом» режиме низкие частоты становятся заметно мощнее, приятный физический отклик чувствуется сразу. Однако на максимальной громкости появляется лёгкая кашеобразность: например, в Rammstein — Sonne вокал отделяется чисто, но бас-гитара сливается в гул.

Средние частоты сглажены, из-за чего вокал и инструменты немного уходят в общий фон. Верхи срезаны, звук получается мягким и спокойным. Для аудиофилов — скромно, но для повседневного прослушивания более чем достаточно. За свою цену такое поведение абсолютно нормально: музыку слушать комфортно, уши не устают, и ничего не раздражает.

Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение без обрывов и задержек — в радиусе до 10 метров связь остаётся уверенной. Однако в динамичных играх вроде Call of Duty: Mobile или PUBG небольшая задержка по звуку всё же ощущается. Для фильмов и музыки это незаметно, но в шутерах прицельность страдает — типичная история для беспроводных моделей без режима низкой задержки.

Режима прозрачности нет, активного шумоподавления тоже. Всё строится на плотности амбушюров, и в целом этого хватает, чтобы приглушить фоновый гул или разговоры в офисе. Для самолёта — уже слабовато, но для города и работы — нормально.

COMMO Immersive

Обзор COMMO Immersive: флагманские наушники с ANC от Яндекса

Из полезных функций — система ENC, которая подавляет фоновый шум при звонках. Голос звучит чётко, собеседник практически не слышит окружение, даже если вы разговариваете на улице или в кафе.

Приложения для настройки звука производитель не предусмотрел, как и датчика снятия с головы, который ставит музыку на паузу. Поэтому если снять наушники, воспроизведение продолжится до тех пор, пока не нажмёте кнопку вручную.

Зато есть мультиподключение — гарнитура может быть связана сразу с двумя устройствами, например, ноутбуком и телефоном. Если поступает звонок, наушники автоматически переключаются на смартфон, а после возвращаются к компьютеру.

Автономность

Commo One 2.0 уверенно держат заряд — до 95 часов автономной работы по заявлению производителя. На практике это зависит от громкости и типа подключения, но даже при активном использовании гарнитура спокойно живёт четыре–пять дней без подзарядки.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 650 мА·ч. Полная зарядка занимает около 2,5 часов, питание идёт через USB-C с входным напряжением 5,4 В / 1 А. Быстрой зарядки нет, но даже 20 минут у розетки дают несколько часов прослушивания.

Итого

Commo One 2.0 — наушники без лишних слов и амбиций. Удобные, аккуратные, с нормальным звуком и отличной автономностью. Просто надеваешь и пользуешься. Для своей цены — отличный вариант на каждый день.

Плюсы

  • Система ENC при звонках
  • Долгая автономная работа
  • Выглядят дороже своей цены
  • Удобная посадка, мягкие амбушюры
  • Мультиподключение к двум устройствам

Недостатки

  • Нет приложения
  • Чашки поворачиваются только вверх
  • Лёгкий скрип корпуса при надевании

