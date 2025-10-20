Лучшая зарядка для iPhone: 7 моделей, которые стоят каждого ватта | The GEEK
Лучшая зарядка для iPhone: 7 моделей, которые стоят каждого ватта
Подборки

Лучшая зарядка для iPhone: 7 моделей, которые стоят каждого ватта

Оригинальная зарядка Apple — уже не актуально. GaN-блоки нового поколения заряжают айфон быстрее, занимают меньше места и не боятся нагрузок. Разбираемся, какую зарядку для iPhone выбрать в 2025 году и какие модели реально стоят своих денег.

Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 16:16

Если вы всё ещё заряжаете айфон адаптером на 20 Вт, то добро пожаловать в прошлое. Мир зарядных блоков давно ушёл вперёд — компактные GaN-кубики выдают мощность, которой раньше хватало бы на ноутбук, а выглядят при этом как аксессуары из будущего.

Мы собрали подборку лучших зарядок для iPhone — от минималистов до блоков с подсветкой и встроенными кабелями. Все они поддерживают быструю зарядку для айфона, безопасны, совместимы с техникой Apple и Android и не займут половину рюкзака.

Так что, если вы задаётесь вопросом, какую зарядку купить для iPhone в 2025 году, — вот ответы, проверенные редакцией на реальных устройствах.

Baseus PicoGo 45 Вт

Baseus PicoGo 45 Вт

Очень маленький, но мощный блок зарядки для iPhone от Baseus. Размер — меньше 4 см с каждой стороны. Он не просто незаметен в рюкзаке, но и легко помещается даже в небольшой клатч или сумку, не занимая много места.

Через USB-C выдаёт до 45 Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки (PD 3.0, QC 3.0, PPS). Этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 Pro до 60% за полчаса, а также заряжать планшеты, и ноутбуки.

Блоки подборка Baseus PicoGo 45 Вт
Блоки подборка Baseus PicoGo 45 Вт

Для путешествий зарядка на айфон особенно удобна: универсальное напряжение 100–240 В делает его рабочим вариантом и дома, и за границей. При этом его размер вдвое меньше стандартных ЗУ аналогичной мощности — оптимальный вариант для ручной клади.  

Baseus PicoGo 45 Вт — универсальная, быстрая и безопасная зарядка, которая подойдёт не только для iPhone, но и для другой техники.

COMMO 65 Вт от Яндекс Фабрики

Лучшая зарядка для iPhone COMMO 65 Вт

Зарядный блок COMMO 65W Multi Charger, созданный в Яндекс Фабрике, способен заменить сразу три отдельных адаптера. Два порта USB-C и один USB-A позволяют одновременно подключить смартфон, ноутбук и аксессуары — удобно, когда на столе всегда больше одного гаджета.

Мощности 65 Вт хватает, чтобы обеспечить быструю зарядку iPhone 17 Pro или даже MacBook. При одновременном подключении блок распределяет энергию следующим образом:

  • USB-C + USB-C — 30 Вт + 30 Вт,
  • USB-C + USB-A — 45 Вт + 18 Вт,
  • USB-C + USB-C + USB-A — 30 Вт + 18 Вт + 18 Вт.

Такое распределение позволяет заряжать сразу несколько устройств без потери скорости и с предсказуемым поведением при нагрузке.

Лучшая зарядка для iPhone COMMO 65 Вт
Лучшая зарядка для iPhone COMMO 65 Вт

Корпус выполнен из матового серо-зелёного пластика. На передней панели расположен не чересчур яркий белый индикатор, который загорается сразу после подключения к розетке и горит постоянно — не мешает даже ночью, но даёт понять, что блок в работе.

SHARGE Retractable 65 Вт

Лучшая зарядка SHARGE Retractable 65 Вт

Если хочется чего-то совсем необычного и ближе к киберпанковской эстетике — стоит обратить внимание на SHARGE Retractable 65. Зарядный блок для айфонабудто создан по канонам sci-fi-дизайна: прозрачный корпус, видимые детали и аккуратные надписи создают ощущение, что перед тобой не адаптер, а мини-гаджет из будущего.

Внутри всё по делу: 65 Вт мощности, GaN-технология и поддержка Power Delivery 2.0 позволяют заряжать не только iPhone 17, но и ноутбук. Но главная особенность во встроенном выдвижном кабеле, который убирается внутрь корпуса. На столе и в поездках это экономит место и избавляет от лишних проводов.

Лучшая зарядка SHARGE Retractable 65 Вт
Лучшая зарядка SHARGE Retractable 65 Вт

Такой блок подойдёт тем, кто ценит не только поддерживаемую зарядку iPhone, но и личную эстетику — технологично, чисто и немного по-футуристически.

Aukey Comet Mix 67 Вт

зарядный блок для айфона Aukey Comet Mix 67 Вт

Если большинство зарядок выглядят утилитарно, то Aukey Comet Mix — как гаджет из киберпанковской вселенной. Матовый серый корпус с плавными гранями, лаконичная надпись «67W» и чёрная лицевая панель с подсвеченными портами создают ощущение промышленного минимализма.

Внутри располагается GaN-начинка и три порта: два USB-C и один USB-A. Один порт способен выдавать до 67 Вт, что достаточно для быстрой зарядки iPhone 17 Pro, iPad Pro или MacBook. При этом блок поддерживает все современные стандарты быстрой зарядки и устойчиво держит мощность при подключении нескольких устройств.

Весит около 200 граммов. В нём нет глянца, нет игры с цветами — только холодная функциональность и дизайн, отсылающий к будущему. Comet Mix подойдёт тем, кто хочет не просто зарядку, а часть своей техно-эстетики.

Anker PowerPort III 65 Вт

зарядный блок на айфон Anker PowerPort III 65 Вт

Если вы ищете какую зарядку купить для айфона, обратите внимание на PowerPort III от Anker. Блок выдаёт до 65 Вт, поддерживает Power Delivery, GaN II и PPS — этого достаточно, чтобы быстро зарядить iPhone 17 Pro, iPad или ноутбук.

Распределение мощности:

  • USB-C + USB-C — 45 Вт + 20 Вт,
  • USB-C + USB-A — 40 Вт + 12 Вт,
  • USB-C + USB-C + USB-A — 40 Вт + 12 Вт + 12 Вт.

Такое поведение делает блок универсальным: можно одновременно заряжать телефон, планшет и наушники без заметной потери скорости.

При этом он на 53 % меньше стандартных адаптеров. В сумке занимает минимум места, а три порта (два USB-C и один USB-A) позволяют подключить сразу несколько устройств.

Если нужна одна зарядка на айфона «на все случаи жизни», PowerPort III справится без изысков, но с инженерной чёткостью, за которую Anker давно уважают.

UGREEN GaN 65 Вт «Robot Design»

зарядка UGREEN GaN

Этот блок больше похож на игрушку, чем на зарядку. UGREEN GaN 65W выполнен в форме мини-робота с анимированными LED-«глазами», которые мигают при подключении. Такой дизайн выглядит неожиданно мило и точно привлечёт внимание, особенно в цветных версиях.

Под корпусом скрыт полноценный GaN-адаптер с тремя портами — 2×USB-C и USB-A. Один порт выдаёт до 65 Вт, при подключении нескольких устройств мощность делится — 45 Вт + 20 Вт или 45 Вт + 7,5 Вт + 7,5 Вт.

UGREEN GaN
UGREEN GaN

Это вариант для тех, кто устал от безликих чёрных кубиков. Немного гиковский, немного детский, но при этом функциональный и безопасный.

Зарядный блок Apple на 20 Вт

Зарядный блок Apple на 20 Вт оригинальный

Классика, которая застряла во времени. В 2025 году оригинальная зарядка на айфон выглядит скромно по мощности — он выдаёт всего 20 Вт, чего хватает лишь для базовой зарядки iPhone, но не более. Для планшетов и ноутбуков такой блок давно неактуален. Он медленно и честно делает своё дело, однако по сегодняшним меркам выглядит как минимальная комплектация.

Сам адаптер выполнен аккуратно, но смотрится довольно просто на фоне современных GaN-зарядок, вдвое меньших по размеру и втрое более мощных. По сути, это решение для «лоялистов» — тех, кто принципиально выбирает технику только с логотипом Apple.

Если всё же решите брать, покупайте только в проверенных магазинах. Не стоит связываться с копиями за 200–300 рублей: внешне они похожи, но внутри могут оказаться небезопасными.

Итог: какую зарядку на айфон выбрать в 2025 году

Современные зарядные блоки для iPhone давно перестали быть просто аксессуаром, они совместимы не только с айфоном и техникой Apple, но и с большинством других устройств, включая Android-смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Если цель — продлить срок службы аккумулятора и обеспечить стабильную мощность без перегрева, выбирайте адаптеры с поддержкой современных протоколов быстрой зарядки (PD, PPS) и надёжной системой защиты. Такая зарядка для айфона не только безопаснее, но и экономнее по времени.

⚠️ Все ссылки в подборке ведут только на официальные магазины и проверенных продавцов, где представлена оригинальная техника с гарантией и поддержкой.

Никогда не оставляйте зарядные блоки включёнными без присмотра — вне зависимости от бренда. Любой скачок напряжения способен вывести из строя даже самую надёжную технику, включая iPhonе.

