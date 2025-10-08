«Больше близких»: Яндекс Плюс увеличил лимит участников семейной подписки | The GEEK
«Больше близких»: Яндекс Плюс увеличил лимит участников семейной подписки

Теперь в семейную группу можно добавить до шести человек и подключить до пятнадцати гаджетов.
Ник Денвер сегодня в 17:17

В новой опции «Больше близких» семейная подписка Яндекс Плюса стала гибче. Если раньше можно было пригласить максимум четырёх участников и использовать десять устройств, теперь лимит вырос — до шести членов семьи и пятнадцати устройств.

Каждый пользователь в группе сохраняет свой личный аккаунт, историю просмотров и индивидуальные рекомендации. При этом все участники получают общий доступ к контенту сервисов Яндекса — фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке и подкастам в Яндекс Музыке, а также библиотеке Яндекс Книг.

Партнёрские подписки, такие как «Матч! Футбол», «Амедиатека» и START, по-прежнему подключаются отдельно.

Опция уже доступна всем пользователям Плюса и стоит 250 рублей в месяц.

