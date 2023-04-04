Чип Snapdragon 7+ Gen 2 не будет пользоваться популярностью у производителей

Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что процессор Snapdragon 7+ Gen 2 не станет по-настоящему популярным у производителей. Сейчас с этим чипом вышли Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12 Turbo.

Snapdragon 7+ Gen 2 представляет собой Snapdragon 8+ Gen 1 с урезанными частотами. Это отличный процессор для смартфонов среднего сегмента, однако, китайские бренды по-прежнему будут устанавливать хитовый Snapdragon 778G. Причиной тому — высокая цена 7+ Gen 2. Производители будут выбирать сокращение расходов за счет 778G, учитывая его не сильно отстающие конфигурации.