Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты

Snapdragon 8 Elite Gen 5 станет основой для первых флагманов Xiaomi 17, которые выйдут этой осенью.
Вадим Майков сегодня в 20:12

Компания Qualcomm анонсировала флагманский мобильный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Полноценная презентация платформы пройдёт 22 сентября на конференции Snapdragon Summit.

Новая схема именования

Разработчик меняет систему наименований: теперь вместо линейного роста цифр (Gen 1, Gen 2, Gen 3) сразу появляется Gen 5. По словам Qualcomm, это отражает «пятое поколение» топовых чипов 8-й серии.

  • Gen 1 → Gen 2 → Gen 3 → Elite → Gen 5.
  • Приставка Elite теперь закрепляется за платформами с максимально заметным скачком производительности.

Особенности Snapdragon 8 Elite Gen 5

  • первая платформа с архитектурой Oryon, созданной с нуля;
  • рекордные показатели в AnTuTu — 4,20–4,40 млн баллов;
  • заявлен серьёзный прирост мощности по сравнению с предшественниками.

Первые устройства

Xiaomi уже подтвердила, что серия Xiaomi 17 станет первой на рынке со Snapdragon 8 Elite Gen 5.

