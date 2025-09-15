Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты

Компания Qualcomm анонсировала флагманский мобильный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Полноценная презентация платформы пройдёт 22 сентября на конференции Snapdragon Summit.
Новая схема именования
Разработчик меняет систему наименований: теперь вместо линейного роста цифр (Gen 1, Gen 2, Gen 3) сразу появляется Gen 5. По словам Qualcomm, это отражает «пятое поколение» топовых чипов 8-й серии.
- Gen 1 → Gen 2 → Gen 3 → Elite → Gen 5.
- Приставка Elite теперь закрепляется за платформами с максимально заметным скачком производительности.
Особенности Snapdragon 8 Elite Gen 5
- первая платформа с архитектурой Oryon, созданной с нуля;
- рекордные показатели в AnTuTu — 4,20–4,40 млн баллов;
- заявлен серьёзный прирост мощности по сравнению с предшественниками.
Первые устройства
Xiaomi уже подтвердила, что серия Xiaomi 17 станет первой на рынке со Snapdragon 8 Elite Gen 5.
