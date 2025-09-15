Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты

Компания Qualcomm анонсировала флагманский мобильный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Полноценная презентация платформы пройдёт 22 сентября на конференции Snapdragon Summit.

Новая схема именования

Разработчик меняет систему наименований: теперь вместо линейного роста цифр (Gen 1, Gen 2, Gen 3) сразу появляется Gen 5. По словам Qualcomm, это отражает «пятое поколение» топовых чипов 8-й серии.

Gen 1 → Gen 2 → Gen 3 → Elite → Gen 5.

Приставка Elite теперь закрепляется за платформами с максимально заметным скачком производительности.

Особенности Snapdragon 8 Elite Gen 5

первая платформа с архитектурой Oryon, созданной с нуля;

рекордные показатели в AnTuTu — 4,20–4,40 млн баллов;

заявлен серьёзный прирост мощности по сравнению с предшественниками.

Первые устройства

Xiaomi уже подтвердила, что серия Xiaomi 17 станет первой на рынке со Snapdragon 8 Elite Gen 5.