Новое поколение чипа Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в AnTuTu

Новый чип Snapdragon 8 Gen 3, который представят только осенью, уже добрался до производителей. Процессор сейчас проходит разные стадии тестирования, об этом рассказал популярный инсайдер Digital Chat Station.

Сообщается, что Snapdragon 8 Gen 3 с архитектурой 1+5+2 и сверхмощным ядром Cortex-X4 уже выдал в AnTuTu около 1 600 000 баллов, прошлое поколение Snapdragon 8 Gen 2 набирает в нем же 1 330 000 баллов. В тестировании GFXBench ES3.1 — 280 fps вместо 220 fps у нынешнего поколения.

Также инсайдер Ice Universe рассказал, что кэш третьего уровня (L3) вырос с 8 до 10 Мб.

Анонс мощного чипа Snapdragon 8 Gen 3 должен состояться в октябре.