Сравнение Snapdragon 8s Gen 3 и 7+ Gen 2: какой процессор выбрать

Выбор подходящего процессора для смартфона может быть сложной задачей, особенно когда речь идет о технических характеристиках. В данном материале сравниваем чипсеты Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (2024) и Snapdragon 7+ Gen 2 (2023), а также определяем, какой из них лучше подойдет для ваших нужд.

Характеристики процессоров

Чтобы максимально упростить и не перегружать огромным количеством цифр и непонятных аббревиатур, приведем краткое сравнение ключевых характеристик Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 2.

Процессор:

Snapdragon 8s Gen 3 оснащен супер-ядром 3 ГГц, четырьмя «большими» ядрами 2,8 ГГц и тремя «малыми» 2,0 ГГц. Это делает его идеальным для ресурсоемких задач. В отличие от 8s Gen 3, Snapdragon 7+ Gen 2 (1×2,91 ГГц, 3×2,49 ГГц, 4×1,8 ГГц) не предлагает такую высокую производительность ядер.

Графический процессор:

Графический процессор Adreno 735 в Snapdragon 8s Gen 3 работает на частоте 1100 МГц, обеспечивая высокую производительность в играх и плавное изображение. Напротив, Adreno 725 в Snapdragon 7+ Gen 2 с частотой 580 МГц может не справиться с самыми требовательными графическими задачами.

Память:

Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает более быструю память LPDDR5X с частотой 4200 МГц (до 24 ГБ оперативной памяти), что ускоряет работу устройства. Snapdragon 7+ Gen 2 использует память LPDDR5 с частотой 3200 МГц (до 16 ГБ). Это может сказываться на общей производительности.

Синтетические тесты

Snapdragon 8s Gen 3 значительно превосходит 7+ Gen 2 в синтетических тестах. В AnTuTu старшая версия набирает в среднем более 1,5 млн баллов, в то время как 7+ Gen 2 – более 1,1 млн баллов. Что касается Geekbench 6, то результаты 8s Gen 3 на 19% выше в одноядерных (2019 против 1697) и на 26% выше в многоядерных тестах (5570 против 4404).

Результаты свидетельствуют о том, что Snapdragon 8s Gen 3 обладает высокой вычислительной мощностью и, как следствие, способен справляться с более сложными задачами.

Реальная производительность

Игры:

Благодаря мощным процессору и графике, Snapdragon 8s Gen 3 предлагает высокую производительность в играх, особенно в требовательных к ресурсам тайтлах. Snapdragon 7+ Gen 2, хотя и достойный по производительности чип, но может испытывать сложности в ресурсоемких играх на максимальных настройках.

Повседневные задачи:

Оба чипсета с легкостью справятся с повседневными задачами, такими как серф в интернете, общение в соцсетях и просмотр видео. Тем не менее, 8s Gen 3 может предложить небольшое преимущество с точки зрения времени загрузки приложений и плавности.

Фотография и видеосъемка:

Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает запись видео 8K (30 FPS) и 4K (120 FPS), в то время как 7+ Gen 2 ограничен 4K (60 FPS), что может быть решающим для пользователей, занимающихся созданием контента.

Какой процессор выбрать?

Snapdragon 8s Gen 3 является бесспорным лидером по производительности, что делает его идеальным выбором для опытных пользователей и геймеров. Однако стоит учитывать, что за мощь придется доплатить.

Snapdragon 7+ Gen 2 в свою очередь предлагает отличную производительность в повседневных задачах по более доступной цене. Это отличный вариант для пользователей, которые ценят доступность и не нуждаются в чрезмерной мощности.