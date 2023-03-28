Представлена спецверсия Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера

Xiaomi представила свой Redmi Note 12 Turbo, про его анонс можно почитать здесь. Помимо стандартной версии, компания выпустила специальную лимитку по мотивам Гарри Поттера —Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Special Edition.

Упоминание мальчика, который выжил, сквозит везде: на коробке, задней панели, в дополнительных материалах и контенте для MIUI 14. Сама упаковка выполнена, действительно, классно.

В комплекте со смартфоном идет тематический чехол, письмо из Хогвартса, скрепка платформы 9 и 3/4 и наклейки. В подарок с устройством дают наушники в специальном кейсе Redmi Buds 4.

Стоимость Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера за версию с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти составляет — 2399 юаней (около $349). Продажи запустятся в Китае с 31 марта.