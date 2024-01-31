Четыре игры серии Assassin’s Creed планирует выпустить Ubisoft в ближайшие годы

Ubisoft планирует выпустить сразу четыре игры серии Assassin’s Creed в ближайшие годы. Об этом заявил инсайдер Том Хендерсон.

По его словам, во второй половине 2024 года выйдет Assassinʼs Creed Red. Сутки назад появились слухи о том, что первый трейлер игры представят уже в мае, геймплей – на Ubi Forward в июле, а полноценный запуск состоится в ноябре.

Хендерсон отмечает, что в планах в течение 2025-2026 годов выпустить еще две игры: Assassinʼs Creed Hexe и Assassinʼs Creed Invictus.

Кроме того, ожидается ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag. Накануне стало известно, что некоторые разработчики Ubisoft Singapore, которые занимались созданием Skull & Bones, начали работу над новым проектом по «Кредо убийцы». По слухам, это и есть ремейк «Черного флага».