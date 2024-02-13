Чехлы для Nothing Phone (2a) подтвердили дизайн смартфона

Дизайн Nothing Phone (2a), дебют которого состоится 5 марта, вероятно, уже точно известен, благодаря чехлам. Они подтверждают первоначальные утечки внешнего вида смартфона, которые появились ещё в конце прошлого года.

Главной особенностью нового устройства от Nothing является горизонтальный блок камер. Вырез для него как раз присутствует на изображениях чехлов. Что касается подсветки Glyph, то она, вероятно, сохранится, но будет гораздо скромнее, нежели во флагманах.

На главном изображении к публикации и видео ниже представлен предполагаемый внешний вид Nothing Phone (2a):