Baseus выпустила PicoGo Air AM72 для iPhone Duo
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Baseus выпустила аккумулятор для iPhone Duo

Внешний аккумулятор Baseus PicoGo Air AM72 поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:48
Baseus выпустила аккумулятор для iPhone Duo толщиной от 7,9 мм

Baseus выпустила внешний аккумулятор PicoGo Air AM72 для складного iPhone Duo. Модель ёмкостью 5000 мА·ч получила корпус из алюминиевого сплава. Минимальная толщина устройства составляет 7,9 мм.

Как сообщает 9to5Toys, размеры аккумулятора подобраны под более короткий и широкий корпус смартфона, чтобы не перекрывать камеру. По заявлению Baseus, магниты с силой притяжения 12 Н удерживают аккумулятор как на сложенном, так и на раскрытом телефоне.

PicoGo Air AM72 поддерживает магнитную беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт и проводную зарядку через USB-C мощностью до 25 Вт. Фактическая скорость зависит от совместимости устройства, характеристик кабеля и условий работы.

Приподнятая площадка оставляет небольшой воздушный зазор между аккумулятором и телефоном. По словам Baseus, такая конструкция вместе с Glacier Cooling Structure 2.0 и адаптивным управлением температурой помогает контролировать нагрев. Система PowerSense с NFC позволяет проверять состояние аккумулятора и другую информацию с iPhone.

Стартовая цена составляет 80 долларов. В фирменном интернет-магазине по промокоду PICOGO72F новинка предлагается за 59,99 доллара с доставкой. Заявленная скидка составляет 20 долларов.

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