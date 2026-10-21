Складной iPhone Duo уже привезли в Россию. Цена почти 400 тысяч рублей

Складной iPhone Duo появился в России за два дня до мирового старта продаж. Сеть магазинов restore: сообщила, что первой привезла новинку в страну. Смартфон уже доступен для ознакомления во флагманском магазине ритейлера в Москве.

Стоимость iPhone Duo в России начинается от 399 990 рублей. Покупателям предложат несколько конфигураций:

iPhone Duo 256 ГБ: 399 990 рублей.

iPhone Duo 512 ГБ: 449 990 рублей.

iPhone Duo 1 ТБ: 529 990 рублей.

Все версии поддерживают только eSIM. Стоимость модификации с накопителем на 2 ТБ пока не объявлена.

Напомним, iPhone Duo стал первым складным смартфоном Apple. Он получил внешний экран диагональю 5,4 дюйма и внутренний на 7,6 дюйма с антибликовым покрытием nano-texture. Устройство оснащено процессором A20 Pro, двумя камерами по 48 Мп и работает под управлением iOS 27 с поддержкой одновременного запуска двух приложений на большом экране.

Мировые продажи iPhone Duo начнутся 23 октября, однако российским покупателям придётся подождать. Выдача предзаказов в restore: запланирована на 28 октября, а позднее смартфон поступит в свободную продажу.