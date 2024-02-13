Nothing объявила дату запуска Nothing Phone (2a)

Компания Nothing официально объявила, что запуск нового смартфона Nothing Phone (2a) состоится 5 марта в 14:30 по московскому времени.
Соответствующее объявление сопроводил короткий ролик. В нем фигурирует фраза «Fresh. Eyes», которую можно перевести как «Свежий. Взгляд». Вероятно, это отсылка на то, что дизайн смартфона будет сильно отличаться от предшественников.
В новом видеоблоге разработчики пояснили, что смартфон будет доступен в США пока только в рамках «Программы для разработчиков». Напомним, устройство подразумевается, как среднебюджетное. Но на наводящий вопрос о том, как компания планирует «сделать этот телефон дешевле», генеральный директор Nothing Карл Пей отказался отвечать.
Ожидаем, что на выставке Mobile World Congress 2024 27 февраля, в которой Nothing принимает участие, о смартфоне расскажут подробнее.