Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra будут продаваться только в Китае

Представленные вчера и уже нашумевшие флагманы Xiaomi Mi10 Ultra и Redmi K30 Ultra смогут приобрести не все желающие. Дело даже не в высокой цене, а в доступности.

Оказалось, что Xiaomi выпустила эти устройства экслюзивно для китайского рынка. Точные причины такого хода неизвестны. Предполагается, что виной тому высокий ценник – только в Китае Mi10 Ultra продается от $760, а Redmi K30 от $315. На глобальном рынке смартфоны стоили бы значительно дороже, что нетипично для бренда. Например, Mi10 Ultra предлагался бы покупателям примерно за 1000 евро.

Выход новинок под другим брендом компании, источник также опроверг. Хотя Redmi K30 Ultra мог бы пользоваться успехом под логотипом Poco.

Скорее всего, есть еще какие-то причины для сохранения локальных продаж. Официальных сообщений от представителей компании на этот счет пока не было.