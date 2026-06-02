iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи

Apple может использовать разные аккумуляторы в iPhone 18 Pro для отдельных рынков. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. По данным источника, прототип iPhone 18 Pro для китайского рынка оснащается батареей примерно на 4056 мАч. Версия для США, по его словам, получила аккумулятор около 4288 мАч.

Причины такого различия пока неизвестны. Apple может менять внутреннюю компоновку смартфона из-за региональных требований, особенностей модемов, SIM-модулей или других аппаратных компонентов.

Ранее iPhone 18 Pro уже приписывали чип A20 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу, а также крупное обновление основной камеры. Среди ожидаемых изменений — система с переменной диафрагмой и новые сенсоры.

При этом серьёзного редизайна iPhone 18 Pro, по слухам, ждать не стоит. Более крупные изменения Apple может оставить для юбилейного iPhone 20 в 2027 году.

Пока речь идёт только о ранних прототипах, поэтому характеристики могут измениться до начала массового производства.

Ранее стало известно, что iPhone 18 Pro может вырасти в цене из-за новых камер.