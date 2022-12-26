Apple не стала адаптировать iPhone 14 под российские стандарты связи

После окончательного ухода Apple из России мобильные операторы связи не смогли договориться с компанией о дальнейшей поддержке современных стандартов связи в iPhone 14.

Речь идёт о VoTLE и VoWiFi, которые значительно улучшают качество связи. В крупных российских городах на звонки через VoLTE приходится около 60% трафика. Такой вид связи позволяет общаться по телефону и одновременно использовать Интернет по время звонка, а также снижает нагрузку на сети 3G и 2G.

Кроме того, iPhone 14 не позволяет активировать кодек EVS (HD Voice+), позволяющий передавать голос при звонке в сверхвысоком качестве.

Стоит отметить, что в iPhone SE 2022 (которого официально нет в России) нет подобных проблем.