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Cyberpunk 2077 получил крупный патч 2.3: основные изменения

Новые транспортные средства, автопилот, беспилотное такси и многое другое.

CD Projekt RED представила патч 2.3 для игры Cyberpunk 2077, который станет доступен уже 17 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление принесет новые средства передвижения, автопилот, беспилотное такси, обновленный фоторежим, исправление ошибок и многое другое.

Кроме того, с выходом нового патча Cyberpunk 2077 станет доступна на Mac. Запуск состоится сразу в полной версии Ultimate Edition, включая все патчи и дополнение Phantom Liberty. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — основные изменения

С обновлением в игре появятся новые транспортные средства, некоторые из которых можно будет получить за выполнение второстепенных квестов:

  • Яйба ARV-Q340 «Сэмимару» — награда за выполнение нового второстепенного задания (чтобы получить его, завершите задания «Охота на охотника» и «Королева автострад»).
  • Рейфилд Калибурн «Мордред» — награда за выполнение нового второстепенного задания (чтобы получить его, завершите задания «Королева автострад: Пустоши», «Королева автострад: Санто-Доминго», «Человеческий фактор» и «Квартира №303»).
  • Яйба ASM-R250 «Мурамаса» — награда за выполнение нового второстепенного задания (чтобы получить его, купите 1 транспортное средство от «Яйбы» и не менее 3 транспортных средств на сайте «Автофиксер», а также завершите заказ «Преступление: Игра с огнём»). В случае неудачи мотоцикл будет позже размещён на «Автофиксере».
  • Шевиллон Легат 450 «Аквила» — доступен на сайте «Автофиксер».

В Cyberpunk 2077 добавили функцию «Автопилот». Игроки смогут расслабиться и позволить машине довезти их до места назначения. Кроме того, появится беспилотное такси «Деламейна», которое можно будет вызывать после завершения задания «Реанимация».

Технология «Хрустального покрытия» улучшена и теперь доступна для большего числа транспортных средств. Значительно обновился фоторежим: добавили 27 новых персонажей для снимков, дополнительные комплекты одежды, возможность переодевать Ви, наклейки, рамки и новые вкладки для настройки цвета, времени и погоды.

Что касается технических улучшений, патч добавляет поддержку:

  • Суперразрешения AMD FidelityFX 4 для видеокарт AMD.
  • Суперразрешения и создания кадров AMD FidelityFX 3.1 для совместимого оборудования.
  • Суперразрешения Intel XeSS 2.0, а также создание кадров XeSS для совместимого оборудования.
  • HDR10+ GAMING для сертифицированных видеокарт Intel. 
  • Переменной частоты обновления для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Помимо этого, разработчики исправили множество ошибок.


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Источник:
Cyberpunk
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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