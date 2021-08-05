Caviar выпустила «люксовые» версии Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

Российская компания Caviar готовит свои версии смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Они еще не представлены, а Samsung официально покажет их только 11 августа.

Тем не менее, это не помешало Caviar обсыпать изумрудами и рубинами прототипы устройств. Дизайн смартфонов имеет отсылки к скандинавской и латиноамериканской культурам.

Корпус Galaxy Z Fold 3 выполнен из черненого титана, на панели добавили череп и рубины. Кастом получил название Ragnarok и посвящен пророчеству о гибели богов. Эта версия будет выпущена только в 99 экземплярах, ее стоимость составит — 670 тысяч рублей.

Второй складной смартфон Galaxy Z Flip 3 после кастомизации стал называться Catrina Calavera. Корпус сделан из закаленного титана со вставками из 18-каратного золота, также есть череп из белого золота, красная роза и россыпь изумрудов, рубинов и сапфиров. Этот дизайн отсылается к Дню мертвых в Мехико. Galaxy Z Flip 3 Catrina Calavera выпустят еще меньше — 20 экземпляров, стоимость каждого составляет 3 млн рублей.







Кстати, Samsung может запретить Caviar продажу своих версий, как минимум до официального анонса смартфонов. Такое уже случалось перед выходом Galaxy S21 Ultra.