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Canva запустила нейросеть для превращения текста в изображение

Кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva обзавёлся опцией «Text to Image» для создания изображения по текстовому описанию. Генерация изображения происходит при помощи нейросети Stable Diffusion.

По отзывам пользователей на создание 5 изображений уходит до 20 секунд. В бесплатной версии можно создать 100 генераций за 24 часа. Пользователи платной подписки Canva Pro могут использовать функцию «Text to Image» без лимитов.

Пока нейросеть обучается и ей с трудом удаётся изображать лица людей, что является типичной «болезнью» подобных инструментов.

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Источник:
Canva

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