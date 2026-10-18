ИИ меняет рынок труда: Anthropic стала втрое реже нанимать начинающих IT-специалистов
Новости

ИИ меняет рынок труда: Anthropic стала втрое реже нанимать начинающих IT-специалистов

Технические отделы теперь составляют 56% от общего штата, в то время как год назад их доля была 61%.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Anthropic сократил штат младших сотрудников на 30% за год

Компания Anthropic представила внутренний отчет, раскрывающий изменения в структуре штата и рабочих процессах за последний год. Согласно данным, доля младших сотрудников в технических отделах сократилась с 21% до 14%, а среди новых технических наймов — с 27% до 9%.

Компания связывает это с расширением бизнес-функций и внедрением инструментов кодирования, позволяющих не техническим сотрудникам создавать ПО самостоятельно. Технические отделы теперь составляют 56% от общего штата, в то время как год назад их доля была 61%.

Согласно отчету, время, проведенное в совещаниях, выросло на 20% за год, особенно среди технических сотрудников — на 16%. Anthropic объясняет это необходимостью «человеческого доверия и ответственности», подчеркивая важность личного взаимодействия для эффективной работы.

Согласно внутреннему опросу, 27% сотрудников отметили повышение продуктивности благодаря Claude. Ещё 20% признались, что характер их работы изменился: вместо самостоятельного выполнения задач они всё чаще контролируют работу нейросети.

В Anthropic считают, что подобные изменения могут стать показателем того, как искусственный интеллект в будущем повлияет на занятость и организацию труда в других компаниях.

Обсудить

Главное по теме

Новости ИИ-черви становятся реальностью: Anthropic предупредила о новом типе угрозы

Небольшие модели могут получить достаточно возможностей, чтобы самостоятельно распространяться между уязвимыми устройствами умного дома.
Новости Anthropic запустила бесплатный сканер уязвимостей для открытого кода Новости Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude

Похожие материалы

Claude ИИ Anthropic решил помочь следствию и отправил полиции фальшивую наводку

Модель сама заполнила форму для свидетелей во время тестирования. Сообщение перехватил спам-фильтр.

 Anthropic Claude заговорил по-русски не только ответами, но и интерфейсом

Anthropic начала постепенно добавлять русскую локализацию.

 Adobe Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Интеграции Adobe для Claude и Gemini позволяют редактировать PDF, фотографии и дизайн прямо в чат-ботах.

 ChatGPT Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Среди предложений независимый аудит, общие стандарты и международное регулирование.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

VK сообщила об атаке беспилотников на свой дата-центр в Ленобласти Anbernic выпустила конкурента Nintendo 3DS с двумя экранами и ИИ Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight Baseus представила пауэрбанк с 20 000 мА·ч за $25 Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →