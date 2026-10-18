ИИ меняет рынок труда: Anthropic стала втрое реже нанимать начинающих IT-специалистов

Компания Anthropic представила внутренний отчет, раскрывающий изменения в структуре штата и рабочих процессах за последний год. Согласно данным, доля младших сотрудников в технических отделах сократилась с 21% до 14%, а среди новых технических наймов — с 27% до 9%.

Компания связывает это с расширением бизнес-функций и внедрением инструментов кодирования, позволяющих не техническим сотрудникам создавать ПО самостоятельно. Технические отделы теперь составляют 56% от общего штата, в то время как год назад их доля была 61%.

Согласно отчету, время, проведенное в совещаниях, выросло на 20% за год, особенно среди технических сотрудников — на 16%. Anthropic объясняет это необходимостью «человеческого доверия и ответственности», подчеркивая важность личного взаимодействия для эффективной работы.

Согласно внутреннему опросу, 27% сотрудников отметили повышение продуктивности благодаря Claude. Ещё 20% признались, что характер их работы изменился: вместо самостоятельного выполнения задач они всё чаще контролируют работу нейросети.

В Anthropic считают, что подобные изменения могут стать показателем того, как искусственный интеллект в будущем повлияет на занятость и организацию труда в других компаниях.