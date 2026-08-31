Игровой мини-планшет iQOO показали на «живых» фотографиях
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Игровой мини-планшет iQOO показали на «живых» фотографиях

Конкурент Lenovo Legion Y700 Wuji и nubia REDMAGIC Astra 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:30
Игровой мини-планшет iQOO показали на «живых» фотографиях

На прошлой неделе менеджер по продуктам флагманской серии iQOO Ван Кан подтвердил существование игрового мини-планшета iQOO, а сегодня грядущую новинку уже показали на первых «живых» фотографиях.

К сожалению, опубликованные изображения плохого качества, но по ним можно судить, что устройство будет действительно компактным с округлыми краями и получит как минимум две расцветки корпуса — белую и тёмно-серую. Кроме этого, на торце белого экземпляра можно рассмотреть четыре продолговатых отверстия, что может быть воздушным каналом от турбины, которую ранее инсайдеры приписывали устройству. На фотографиях не видно сколько сенсоров у основной камеры, но блок выглядит довольно массивным и выполнен в дизайне как у смартфона iQOO 15.

Ожидается, что грядущий мини-планшет iQOO получит 8,3-дюймовый IPS-дисплей и топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который будет охлаждаться массивной испарительной камерой и турбиной.

Презентация планшета может состояться в конце сентября или в начале октября.

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