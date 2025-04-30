Обзор realme C75 — самый защищённый бюджетник? Проверяем на прочность

В 2025 году сразу несколько брендов выпустили ударопрочные смартфоны с высокой степенью защиты. То, что раньше встречалось только у флагманов, теперь дошло и до бюджетных моделей. Яркий тому пример — realme C75, который получил пылевлагозащиту по стандарту IP69 и защиту от падений. О том, что из себя представляет данный смартфон и на что он способен, рассказываю в новом обзоре.

Характеристики realme C75

Модель: realme C75

Габариты: 165,69×76,22×7,99 мм, 196 г

Дисплей: 6,72 дюймов, IPS, 2400×1080, 392 ppi, 90 Гц, 690 нит, стекло ArmorShell

Процессор: MediaTek Helio G92 Max

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR4x)

Память: 128/256 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, 1/2.88”; фронтальная — 8 Мп, f/2.0, 1/4”

Батарея: 5828 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 45 Вт

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в боковой клавише

Защита от воды и пыли: IP66/IP68/IP69

ОС: realme UI 5.0 (Android 14)

Связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 2G, 3G, 4G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, NFC, USB Type-C, 2 nano-SIM

Цена на момент обзора: от 14 600 ₽

Есть всё

Традиционно начнём с комплектации. Realme C75 поставляется в фирменной ярко-жёлтой коробке.

Внутри всё самое необходимое:

Смартфон

Адаптер питания на 45 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Скрепка для SIM-лотка

Силиконовый чехол

Документация

Радует, что даже несмотря на достаточно скромный ценник, realme не стала экономить на мелочах и положила в коробку силиконовый чехол. Да, он простенький, но приятный на ощупь и точно сгодится на первое время.

А ты точно защищённый?

Дизайн realme C75 не выделяется на фоне десятков других смартфонов. Но в целом смартфон смотрится достаточно современно и стильно. Он выпускается в двух расцветках: классической чёрной и золотистой.

Корпус устройства пластиковый, в том числе боковая рамка. Собственно, это не удивительно ведь перед нами бюджетное устройство. Задняя крышка тоже пластиковая, с матовой текстурой — приятная на ощупь, не скользит и не собирает отпечатки.

В руке realme C75 «сидит» удобно и уверенно, по эргономике вопросов нет. Единственное, смартфон точно не ощущается, как дорогое устройство. Это особенно заметно после использования флагманов с металлическими рамками.

На правой стороне — кнопки громкости и питания, в которую встроен сканер отпечатка пальца. Он работает шустро, но иногда не распознаёт палец с первого раза. Есть и функция распознавания по лицу, но ей требуется хорошее освещение. В темноте света от смартфона для разблокировки будет недостаточно.

Слот для SIM-карт и microSD находится слева, он защищён от воды резиновой прокладкой. На нижнем торце — порт USB Type-C, микрофон и мультимедийный динамик.

За изображение в realme C75 отвечает большой 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Визуально текст, изображения и иконки приложений выглядят чётко, без размытия. Картинка выглядит натурально — баланс белого близок к нейтральному, а цветопередача правильная.

Несмотря на то, что realme C75 не может похвастаться тысячами нит пиковой яркости, имеющихся 690 нит хватает с головой. Этого достаточно, чтобы комфортно пользоваться смартфоном на улице, даже под прямыми солнечными лучами. Адаптивная регулировка яркости работает корректно и быстро.

Кроме того, экран не мерцает, поскольку здесь IPS-матрица без ШИМ. Но в настройках можно включить режим защиты глаз, снижающий синий свет — особенно полезно при вечернем чтении.

Полезная площадь экрана составляет 86%. Рамки вокруг дисплея достаточно заметные, особенно нижняя, но при активном использовании про них быстро забываешь. После двух-трёх дней тестирования я их не замечал вовсе.

Крепкий орешек

Отдельно остановимся на самом интересном — защищённости. На первый взгляд realme C75 выглядит как обычный смартфон — аккуратный, лёгкий и совсем не похожий на «неубиваемые» смартфоны в массивных резиновых корпусах. За этой «обёрткой» скрывается серьёзная защита.

По части защиты смартфон получил внушительный набор сертификатов:

IP66/IP68/IP69 — устойчив к пыли, влаге и горячей воде под напором

— устойчив к пыли, влаге и горячей воде под напором TÜV Rheinland — прошёл тесты на падения, удары и перепады температуры

— прошёл тесты на падения, удары и перепады температуры MIL-STD 810H — прошел тест на работу в экстремальных условиях (стандарт военного уровня)

Производитель уверяет, что смартфон способен проработать до 24 часов на глубине 2 метра, до 12 часов на глубине 2,5 метра и до 7 дней на глубине полметра. Этого удалось достичь благодаря сразу нескольким особенностям: вспененным уплотнителям, переработанной водонепроницаемой конструкции и модернизированным водонепроницаемым компонентам.

Кроме того, realme C75 получил всестороннюю защиту от ударов. Заявляется, что он выдерживает падения с высоты 2 метров, а также около 150 падений с высоты 0,7 метра. Передняя панель прикрыта стеклом ArmorShell, которое защищает экран от мелких повреждений.

На официальном сайте производителя говорится, что realme C75 — «самый прочный телефон, который вы когда-либо видели». Звучит впечатляюще! Но как устройство справляется с испытаниями в реальной жизни? Рассказываем.

realme C75 против гравитации: сколько падений он выдержит?

Для дроп-теста на ударопрочность realme C75 мы решили не ограничиваться лабораторными условиями и начали ронять смартфон на все попадавшиеся под руку поверхности. Так, оказавшись на местной набережной, мы протестировали устройство сначала на деревянном настиле, а затем перешли к более суровому испытанию — бетону. Именно тогда началось самое интересное.

Стоит отметить, что присланный экземпляр уже имел следы использования: на корпусе были мелкие царапины, а защитная плёнка с экрана — снята. Тем не менее, аппарат работал без нареканий.

Падения на деревянный настил

С высоты 150 см — удар об грань. Телефон получил незначительные царапины, экран остался невредим. С высоты 180 см — падение на боковую грань. Опять же — лишь мелкие повреждения, дисплей чист. Трюковый тест (подробности — в Telegram-канале главреда): смартфон с акробатическим сальто приземляется на деревянную поверхность. И снова — никаких последствий.

Переход на бетон

С высоты 150 см — падение на заднюю крышку с переворотом. Царапается боковая грань, но задняя панель — без повреждений. Экран в порядке. С высоты 150 см — удар экраном вниз. Появляется мелкая, неглубокая царапина. Смартфон полностью работоспособен, камеры — целы. С высоты 180 см — боковое падение. На гранях остаются заметные следы удара, дисплей сохраняет прежнюю царапину. С высоты 180 см — падение экраном вниз. Появляется скол, но сенсор продолжает работать, дисплей активен, корпус не повреждён. Повторное падение с 180 см — снова удар экраном вниз. Смартфон сдаётся: экран разбит, тач не реагирует, стекло осыпается.

Могла ли спасти плёнка?

Хороший вопрос, который возникает у многих после таких тестов. Теоретически, защитная плёнка или закалённое стекло могли бы смягчить последствия первого падения экраном вниз — в лучшем случае, принять часть удара на себя и предотвратить мелкие царапины или сколы.

Но в нашем случае смартфон пережил несколько последовательных падений с высоты 180 см, и при повторных ударах даже самая прочная защита вряд ли бы спасла: сила удара, особенно при попадании на угол или кромку, слишком велика. Здесь уже помогает разве что чехол с усиленной рамкой и приподнятыми краями — он хотя бы принимает удар на себя, а не на стекло.

Так что плёнка — это скорее страховка от ключей в кармане, чем бронежилет от асфальта.

⚠️ Важно: не повторяйте Несмотря на наличие сертификатов защиты, производитель предупреждает, что намеренно ронять, топить или тем более варить смартфон не стоит. Устойчивость к воде, пыли и ударам не является постоянной — она снижается со временем и в процессе ежедневной эксплуатации. Агрессивные жидкости могут повредить герметичность, а риск повреждений при падении сохраняется независимо от класса защиты. Мы провели все эти испытания в редакционных целях, осознанно и на страх и риск устройства — чтобы вы этого не делали. Даже мы не рискнули опустить realme C75 в кипяток, хотя по формальным признакам он мог бы это выдержать. Но здравый смысл всё ещё важнее сертификатов.

Итоги дроп-теста: realme C75 не промах

После серии падений стало ясно: realme C75 выдерживает действительно серьёзные испытания. Он не просто «уцелел» — до последнего оставался рабочим, несмотря на видимые следы ударов. Экран сдался лишь после нескольких жёстких падений экраном вниз с высоты 180 см — и это уже за пределами обычного пользовательского сценария.

Корпус поцарапался, стекло дало трещину, но в реальной жизни, при использовании чехла и защитной плёнки, у владельца есть все шансы вовсе избежать подобных последствий. Особенно впечатляет, что даже после ряда падений дисплей оставался не только целым, но и полностью отзывчивым. Не каждый бюджетный смартфон способен выдержать подобную серию «краш-тестов».

Камеры звёзд с неба не хватают

Камера — не сильная сторона realme C75. Основной модуль на 50 Мп делает стандартные 12-мегапиксельные снимки с объединением пикселей. Есть и режим 50 Мп, но разница минимальна, а файлы — тяжелее.

Днём фото получаются достойными для бюджетника, сгодятся для повседневных задач — документов, быстрых снимков, портретов. Ночной режим немного усиливает контраст, но чуда не делает. Видео — максимум 1080p при 30 fps без стабилизации.

📸 Здесь могли быть примеры фото, но редактор форматнул не ту флешку. Честно — они были. Простите.

Фронталка на 8 Мп больше подходит для видеозвонков. Для селфи — так себе: при плохом освещении сильно падает качество.

Можно только «поиграться»

Realme C75 — первый смартфон на новом чипе MediaTek Helio G92 Max. По уровню он близок к Helio G85, поэтому на чудеса рассчитывать не стоит. В повседневных задачах всё работает шустро: интерфейс, мессенджеры, фото — без лагов.

В тестах — около 400 баллов в одноядерном Geekbench 6 и до 290 тыс. в AnTuTu. Лёгкие игры идут нормально, но Call of Duty уже подтормаживает, а Genshin Impact — почти неиграбелен даже на минималках.

Работает C75 на Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. Интерфейс лёгкий, с полезными фишками: Mini Capsule 3.0, регулировка громкости для приложений, гибкие окна и смарт-панель сбоку.

Всё это делает смартфон комфортным в использовании, но приоритет здесь — не мощность, а надёжность.

Ёмко и быстро

В 2025 году всё больше смартфонов получают увеличенные аккумуляторы — не исключение и realme C75 с батареей на 5828 мАч. В повседневном использовании (мессенджеры, соцсети, фото) он держится 1,5–2 дня, а в играх — до 6–7 часов.

В комплекте — быстрая зарядка на 45 Вт. Полный цикл от 1% до 100% занимает около полутора часов — не рекорд, но достойно для своего класса.

Итого

Realme C75 — действительно «крепкий орешек», хотя «неубиваемым» его назвать нельзя. Он не нарушает законы физики, но способен пережить случайное падение на асфальт или попадание в воду.

Особенно радует, что настолько усиленная защита реализована даже в достаточно бюджетной модели — это редкость в классе недорогих устройств. Такой смартфон подойдёт тем, кто часто бывает на природе, в дороге или просто ищет надёжный аппарат на каждый день без излишеств. Универсальный дизайн и ёмкая батарея только усиливают это впечатление. А вот любители мобильной фотографии или игр, скорее всего, останутся разочарованными.

Anatoly Плюсы Серьёзная защита — редкость в этом ценовом сегменте

Универсальный дизайн

Хорошая автономность

Выдержал дроп-тесты

Быстрая зарядка 45 Вт

Доступная цена Недостатки Отсутствует стерео

Пластиковый корпус без ощущения премиальности

Для своей цены камера не провальная, но и не выдающаяся

Средняя производительность. Подойдёт только для базовых задач



