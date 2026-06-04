Canva и Perplexity запустили ИИ-инструмент для создания дизайн-макетов
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Canva и Perplexity запустили ИИ-инструмент для создания дизайн-макетов

Теперь ИИ-агент Perplexity может превращать данные, заметки и запросы пользователя в редактируемые материалы Canva.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:10
Canva и Perplexity запустили ИИ-инструмент для создания дизайн-макетов

Canva добавила интеграцию с Perplexity Computer, агентной платформой Perplexity для macOS. После подключения Canva ИИ-агент может использовать данные из заметок, документов, встреч, веб-поиска и других сервисов, чтобы создавать визуальные материалы: презентации, инфографику, посты для соцсетей, видео или брендированные макеты.

Главное отличие от обычной генерации изображений в том, что результат остаётся редактируемым. Материал можно открыть в Canva и изменить текст, структуру, оформление или элементы дизайна.

Интеграция рассчитана на команды, маркетологов, дизайнеров и малый бизнес, которым нужно быстрее превращать идеи, исследования и рабочие данные в готовые визуальные материалы.

Коннектор доступен пользователям Perplexity Pro, Max, Enterprise Pro и Enterprise Max.

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