Нейросеть Midjourney научилась объединять картинки

Получаются коты-батоны и гибриды Чебурашки со Шреком.

Нейросеть Midjourney, которая умеет создавать картинки по описанию, получила новую функциональность. В версии 4 добавился режим смешивания или Remix, который позволяет загружать две разные картинки, чтобы получить нечто среднее.

Это даёт возможность создавать крайне забавные сочетания. Пользователи уже сгенерировали немало картинок, некоторые можно увидеть ниже.

Для использования нейросети надо зайти в Discord на канал Midjourney. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно сделать:

Зайти в раздел Necomer Rooms 4 и выбрать любой канал, например, newbies-172 или другой. В текстовом поле внизу ввести команду /settings. Вводить лучше вручную. Потому нажать Enter. Включить четвёртую версию бота (кнопка MJ version 4) и выбрать режим Remix (кнопка Remix Mode). Через команду /imagine последовательно вставить две ссылки на картинки. Первая будет основой.

Генерация занимает несколько секунд, но бесплатно доступны только 20 картинок.