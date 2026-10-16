Вышли первые обзоры на Surface Laptop Ultra
Новости

Вышли первые обзоры на Surface Laptop Ultra

Локальные ИИ-задачи пока требуют облачного решения из-за перегрева и шума вентиляторов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:38
Вышли первые обзоры на Surface Laptop Ultra

Ведущие западные издания, включая The Verge, оценили дизайн, сборку и дисплей Surface Laptop Ultra, но выявили проблемы с динамиками и небольшими артефактами на экране.

Топовая версия с 20-ядерным процессором, 128 ГБ памяти и видеоядром с 6144 CUDA-ядрами не смогла эффективно обрабатывать локальные ИИ-модели: даже простые запросы нагружали GPU на 100%, вызывая перегрев и громкий шум вентиляторов.

Игровые тесты показали, что Black Myth: Wukong запускается на средних настройках при 70 кадрах в секунду, а Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 6 — при 66 и 57 кадрах соответственно, но некоторые игры эмулируются некорректно.

Surface Laptop Ultra доступен для заказа в магазине Microsoft по цене 2600 долларов (~217 000 рублей), но пока не демонстрирует значимых преимуществ перед MacBook Pro в рабочих задачах и ИИ-сценариях.

Ранее Microsoft обещала ввплатить до $1000 пользователям MacBook Pro, если они откажутся от него в пользу Surface Laptop Ultra.

Обсудить

Главное по теме

Новости Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями

Microsoft представила расширенные функции интеграции Android-устройств в Windows 11, включая управление сообщениями и звонками.
Новости Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook Новости Microsoft представила Surface Laptop Ultra с RTX Spark за $2600

Похожие материалы

GTA VI Xbox опровергла запуск GTA VI на ПК через облако в день релиза игры

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор по стратегии Xbox.

 GTA 6 GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс

Microsoft получила эксклюзивные права на облачный стриминг игры через Xbox Cloud Gaming.

 Microsoft В Сеть утекли особенности контроллера Xbox Elite Series 3

Геймпад получит стики Hall Effect и TMR, продвинутую вибрацию, колёсико громкости и множество съёмных элементов.

 Microsoft PlayStation 6 и Xbox Helix могут представить в 2027 году

AMD уже спроектировала чипы для консолей и передала их черчежи для производства.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться UWB после шести лет поддержки Sony Xperia 10 VI не получит Android 17 из-за ограниченного хранилища Galaxy S27 Ultra может перейти на Exynos 2700 вместо Snapdragon из-за перегрева iOS запустили на Android-смартфоне OpenAI подает в суд на Apple за кражу данных о нераскрытом устройстве Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →