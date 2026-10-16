Вышли первые обзоры на Surface Laptop Ultra

Ведущие западные издания, включая The Verge, оценили дизайн, сборку и дисплей Surface Laptop Ultra, но выявили проблемы с динамиками и небольшими артефактами на экране.

Топовая версия с 20-ядерным процессором, 128 ГБ памяти и видеоядром с 6144 CUDA-ядрами не смогла эффективно обрабатывать локальные ИИ-модели: даже простые запросы нагружали GPU на 100%, вызывая перегрев и громкий шум вентиляторов.

Игровые тесты показали, что Black Myth: Wukong запускается на средних настройках при 70 кадрах в секунду, а Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 6 — при 66 и 57 кадрах соответственно, но некоторые игры эмулируются некорректно.

Surface Laptop Ultra доступен для заказа в магазине Microsoft по цене 2600 долларов (~217 000 рублей), но пока не демонстрирует значимых преимуществ перед MacBook Pro в рабочих задачах и ИИ-сценариях.

Ранее Microsoft обещала ввплатить до $1000 пользователям MacBook Pro, если они откажутся от него в пользу Surface Laptop Ultra.