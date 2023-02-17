В работе «ЮMoney» и «ЮKасса» произошел сбой

Сегодня произошел сбой в работе платежных сервисов «ЮMoney» и «ЮKасса», входящих в состав экосистемы «Сбера». Инцидент затронул работу интернет-магазинов, которые используют эти сервисы для приема заказов и платежей.

По данным источников, в результате сбоя интернет-магазины, использующие сервис «ЮKасса» для приема платежей банковскими картами, были вынуждены приостановить прием заказов. Официальный сайт сервиса «ЮMoney» и сайт интернет-эквайринга «ЮKасса» также временно недоступны.

Компания «Сбер» подтвердила проблемы с сетью. По словам представителей технической поддержки, сотрудники работают над решением проблемы, однако о сроках ее устранения на данный момент не сообщается.

Представитель «ЮMoney» заявил, что компания прикладывает усилия для устранения последствий сбоя, и некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам. Однако он заверил, что компания намерена восстановить работу сервисов в штатном режиме в ближайшее время.