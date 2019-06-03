Canon выпустила карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10

Компания Canon объявила о выпуске компактного фотопринтера Canon SELPHY SQUARE QX10 и квадратной фотобумаги Canon XS 20L. Новейшая модель популярной серии SELPHY помещается в небольшую сумку или рюкзак. Для работы нужно загрузить бесплатное приложение Canon SELPHY Photo Layout (iOS/Android).

Благодаря встроенному аккумулятору и поддержке Wi-Fi можно печатать высококачественные квадратные фотографии размером 68×68 мм.

Дополнительно можно приобрести квадратную фотобумагу Canon XS 20L с клейким слоем, которая позволяет создавать ностальгические фотографии в ретростиле с трогательными подписями от руки. Благодаря защитному пленочному покрытию отпечатки не размазываются, не боятся воды и грязи и не рвутся.

В SELPHY SQUARE QX10 нет чернильных картриджей и лотка для бумаги: снимки без сушки проявляются за 43 секунды. Используемая в принтере термосублимационная технология обеспечивает высококачественное покрытие и устойчивость к выцветанию до 100 лет.

Принтер представлен в четырех цветах: черный, белый, розовый и зеленый. Новинки можно будет приобрести с марта 2020 года в интернет-магазине Canon и у официальных дилеров компании.