Canon выпустила карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10
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Canon выпустила карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10

Компания Canon объявила о выпуске компактного фотопринтера Canon SELPHY SQUARE QX10 и квадратной фотобумаги Canon XS 20L. Новейшая модель популярной серии SELPHY помещается в небольшую сумку или рюкзак. Для работы нужно загрузить бесплатное приложение Canon SELPHY Photo Layout (iOS/Android).

Благодаря встроенному аккумулятору и поддержке Wi-Fi можно печатать высококачественные квадратные фотографии размером 68×68 мм.

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Дополнительно можно приобрести квадратную фотобумагу Canon XS 20L с клейким слоем, которая позволяет создавать ностальгические фотографии в ретростиле с трогательными подписями от руки. Благодаря защитному пленочному покрытию отпечатки не размазываются, не боятся воды и грязи и не рвутся.

В SELPHY SQUARE QX10 нет чернильных картриджей и лотка для бумаги: снимки без сушки проявляются за 43 секунды. Используемая в принтере термосублимационная технология обеспечивает высококачественное покрытие и устойчивость к выцветанию до 100 лет.

  • Ec815 02 My Recipe 1 Selphy

Принтер представлен в четырех цветах: черный, белый, розовый и зеленый. Новинки можно будет приобрести с марта 2020 года в интернет-магазине Canon и у официальных дилеров компании.

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