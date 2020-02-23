Canon представила необычную камеру IVY REC
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Canon представила необычную камеру IVY REC

Canon представила компактную камеру IVY REC с необычным дизайном. Она имеет защиту от воды и ударов. Устройство умеет снимать видео в качестве 1080p и частотой кадров до 60 кадр/с, передавать данные по Wi-Fi, а также через Bluetooth.

  • Gallery Frame Ambient 003
  • Gallery Frame Lifestyle 003
  • Gallery Frame Lifestyle 001
  • Gallery Frame Ambient 004

Вес камеры Canon IVY REC составляет всего 90 грамм, но при этом имеет разрешение 13,0 Мпикс. Для хранения данных используется карта microSD.

  • Gallery Canon Ivy Rec Blue Bck
  • Gallery Canon Ivy Rec Blue Frt
  • Gallery Canon Ivy Rec Gray Bck
  • Gallery Canon Ivy Rec Gray Frt
  • Gallery Canon Ivy Rec Green Bck
  • Gallery Canon Ivy Rec Green Frt

Камера способна выдержать погружение под воду в течение 30 минут на глубине до 2 метров и устойчива к падению с высоты до 2 метров. Устройства не имеет дисплей, а зажим выполняет роль видоискателя.

Характеристики:

  • Съемка видео Full HD 1080p с частотой кадров до 60 кадр/с
  • Видеосъемка в формате Full HD
  • Разрешение 13,0 Мпикс
  • Поддержка Wi-Fi и Bluetooth
  • Публикация изображений в интернете и дистанционное управление
  • Водонепроницаемость
  • Зарядка от USB и карта microSD
  • Приложение Canon Mini Cam
  • Удаленная фото- и видеосъемка в режиме Live View
  • Передача изображений и видео с камеры Canon IVY REC на смартфон Редактирование изображений и видео

Canon IVY REC выпускается в четырех цветах: Dragon fruit (розовый), Avocado (зеленый), Stone (серый) и Riptide (синий). Стоимость новинки составляет 10 999 рублей.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить