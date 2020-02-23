Canon представила необычную камеру IVY REC

Canon представила компактную камеру IVY REC с необычным дизайном. Она имеет защиту от воды и ударов. Устройство умеет снимать видео в качестве 1080p и частотой кадров до 60 кадр/с, передавать данные по Wi-Fi, а также через Bluetooth.









Вес камеры Canon IVY REC составляет всего 90 грамм, но при этом имеет разрешение 13,0 Мпикс. Для хранения данных используется карта microSD.

Камера способна выдержать погружение под воду в течение 30 минут на глубине до 2 метров и устойчива к падению с высоты до 2 метров. Устройства не имеет дисплей, а зажим выполняет роль видоискателя.

Характеристики:

Съемка видео Full HD 1080p с частотой кадров до 60 кадр/с

Видеосъемка в формате Full HD

Разрешение 13,0 Мпикс

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth

Публикация изображений в интернете и дистанционное управление

Водонепроницаемость

Зарядка от USB и карта microSD

Приложение Canon Mini Cam

Удаленная фото- и видеосъемка в режиме Live View

Передача изображений и видео с камеры Canon IVY REC на смартфон Редактирование изображений и видео

Canon IVY REC выпускается в четырех цветах: Dragon fruit (розовый), Avocado (зеленый), Stone (серый) и Riptide (синий). Стоимость новинки составляет 10 999 рублей.