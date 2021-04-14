Canon представил высокоскоростную беззеркальную камеру EOS R3

Canon представил высокоскоростную и сверхотзывчивую беззеркальную камеру EOS R3, разработанную для профессиональных репортеров. По заявлению производителя новая модель позволит профессиональным фотографам, снимающим спортивные соревнования и новостные репортажи, справляться с самыми непростыми задачами.

Основные характеристики камеры EOS R3

Новый многослойный датчик BSI CMOS, разработанный Canon

Съемка 30 кадр/с со следящей автофокусировкой/экспозицией

Управление автофокусировкой с помощью взгляда

Распознавание глаз и головы объекта съемки

Технология автофокусировки Dual Pixel CMOS AF

Защита от пыли и влаги уровня серии EOS-1D

EOS R3 — первая камера серии EOS, оснащенная новейшей разработкой Canon: многослойным CMOS-датчиком 35 мм с задней подсветкой (BSI). Также она оснащена многослойным датчиком BSI CMOS, разработанным Canon, а также мощным процессором обработки изображения DIGIC X и функцией управления автофокусировкой с помощью взгляда. Новая модель поддерживает скорость 30 кадр/с со следящей автофокусировкой/автоэкспозицией и способна распознавать лицо, голову и туловище объекта съемки.

EOS R3 оснащена усовершенствованной технологией, впервые появившейся в EOS 5. Это будет первая цифровая камера EOS с возможностью управлять автофокусировкой при помощи взгляда в видоискатель. Эта функция обеспечит интуитивный и быстрый выбор точки автофокусировки. Обычно для этого нужно использовать мультиконтроллер или кнопки, что замедляет процесс: новая возможность идеально подойдет фотографам, стремящимся запечатлеть самые важные и динамичные моменты мероприятия — будь то пресс-конференция или спортивный матч.

EOS R3 будет полностью совместима с приложением для смартфонов Mobile File Transfer. Оно ускоряет рабочий процесс, позволяя легко передавать фото через мобильную сеть из любого места и без использования проводного подключения.

В июне Canon выпустит версию 1.2 приложения Mobile File Transfer для iOS, которая будет доступна в магазине Apple App Store и совместима с камерами EOS-1D X Mark III, EOS R5 и EOS R6. В будущем появится и версия для Android.