Vertu выпустила складной смартфон с откидной камерой за $8000

Vertu выпустила складной смартфон, похожий на женскую сумку с задней панелью из кожи аллигатора. Устройство получило название Vertu Ayxta Fold 3.

Смартфон нельзя назвать новинкой, его уже сертифицировали в Китае как Royole F3, но не еще представили официально.

Vertu Ayxta Fold 3 получил 7,2-дюймовый дисплей с разрешением 1620 x 1520 пикселей. В основе лежит процессор Snapdragon 765G, объем оперативной памяти — 8 Гб, встроенной 256 Гб. Емкость аккумулятора — 3500 мАч.

У смартфона необычная откидная камера с двумя модулями на 48 и 16 Мп.

С включенными специальными обоями и ремешком Vertu Ayxta Fold 3 похож на женскую сумочку. Стоимость новинки не менее интересная — $8000.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!