Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU

В России стартовали официальные продажи современной линейки VERTU. Легендарная марка люксовых телефонов вернулась со смартфонами на Android, складной моделью, умным кольцом и наушниками.

Самая дорогая новинка, складной Vertu AlphaFold за 990 тысяч рублей. Смартфон получил 8,05-дюймовый экран, Snapdragon 8 Elite Supreme и отделку из кожи аллигатора. Производитель заявляет ресурс шарнира более 650 тысяч складываний.

VERTU Agent Q стоит от 560 до 620 тысяч рублей. Его главной особенностью стал встроенный AI-агент, который выполняет роль персонального ассистента. MetaVertu 2 с Web3-инструментами и AI-функциями оценили в 560 тысяч рублей.

Правда, с той самой VERTU времен кнопочных телефонов за баснословные деньги современную компанию связывает прежде всего бренд. Марку создала Nokia в конце 1990-х, но финская компания продала ее еще в 2012 году. После нескольких смен собственников VERTU перешла под контроль китайских владельцев. Поэтому сегодня это уже фактически китайский люксовый бренд, использующий наследие оригинальной VERTU.