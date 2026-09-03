Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU
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Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU

Британские корни, китайские владельцы и цены до миллиона.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:16
Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU

В России стартовали официальные продажи современной линейки VERTU. Легендарная марка люксовых телефонов вернулась со смартфонами на Android, складной моделью, умным кольцом и наушниками.

Самая дорогая новинка, складной Vertu AlphaFold за 990 тысяч рублей. Смартфон получил 8,05-дюймовый экран, Snapdragon 8 Elite Supreme и отделку из кожи аллигатора. Производитель заявляет ресурс шарнира более 650 тысяч складываний.

VERTU Agent Q стоит от 560 до 620 тысяч рублей. Его главной особенностью стал встроенный AI-агент, который выполняет роль персонального ассистента. MetaVertu 2 с Web3-инструментами и AI-функциями оценили в 560 тысяч рублей.

Правда, с той самой VERTU времен кнопочных телефонов за баснословные деньги современную компанию связывает прежде всего бренд. Марку создала Nokia в конце 1990-х, но финская компания продала ее еще в 2012 году. После нескольких смен собственников VERTU перешла под контроль китайских владельцев. Поэтому сегодня это уже фактически китайский люксовый бренд, использующий наследие оригинальной VERTU.

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