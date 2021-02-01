Бюджетный Nokia 2.5 готовится к релизу

В базе данных организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появились сведения о новом смартфоне Nokia 2.5. Новинка уже прошла сертификацию и получила модельный номер T99652AA1.

Данных о смартфоне пока мало — известно лишь о поддержке Bluetooth 5.0 и LTE. А вот 5G в нём не будет. Также говорится о 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерах. Есть сканер отпечатка на задней панели и аккумулятор на 4500 мА•ч. В качестве операционной системы выступает Android 10.

Отметим, что предыдущая модель Nokia 2.4 получила 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, однокристальную систему MediaTek Helio P22, 2/3 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти, а также слот для двух «симок» и карты памяти microSD.

Ожидается, что 2.5 будет иметь чуть более новое «железо» и Android 11.