Новости

Будущее планшетов Google Pixel оказалось под угрозой

Очередная отмена
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:56

По данным зарубежного издания Android Headlines, Google ещё до анонса Pixel Tablet 2 расформировала команду, занимавшуюся разработкой следующего поколения устройства.

Ранее компания придерживалась стратегии обновления планшетов раз в два года, но теперь инженеры проекта перераспределены на другие направления. Несмотря на это, Google продолжит развивать Android для планшетов, которыми активно пользуются бренды Samsung, OnePlus и другие производители.

Судьба Pixel Tablet 2 остаётся неясной. Однако это далеко не первый случай, когда Google отказывается от производства планшетов. Возможно, компания решила задействовать все силы для разработки довольно странного ноутбука на Android.

Последняя модель Pixel Tablet была представлена в мае 2023 года на конференции Google I/O. Устройство позиционировалось как универсальное решение для дома: оно оснащено 11-дюймовым дисплеем, процессором Google Tensor G2 и док-станцией с динамиками, превращающей планшет в умный дисплей.

Теги: 
Источник:
The GEEK, Android Headlines

Подпишись на The GEEK в Telegram!

Будь на шаг впереди!

Сейчас на главной

WhatsApp внедрил бесплатную расшифровку голосовых сообщений
сегодня в 20:46
Будущее планшетов Google Pixel оказалось под угрозой
сегодня в 18:56
Кошелек Steam теперь можно пополнить через Ozon Банк
сегодня в 13:55
Представлен nubia Z70 Ultra — флагман на Snapdragon 8 Elite с главной фишкой iPhone 16
сегодня в 12:21
Xiaomi провела ребрендинг Redmi
сегодня в 10:01
Apple выпустила новую бета-версию iOS 18.2
сегодня в 07:45
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G
вчера в 22:15
Россиянам вернут бесконтактную оплату с iPhone
вчера в 12:04
OPPO и OnePlus могут прекратить выпуск складных смартфонов
вчера в 10:17
Google выпустила первую бета-версию Android 16
вчера в 07:59

Обзоры на The GEEK