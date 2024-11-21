Будущее планшетов Google Pixel оказалось под угрозой

По данным зарубежного издания Android Headlines, Google ещё до анонса Pixel Tablet 2 расформировала команду, занимавшуюся разработкой следующего поколения устройства.

Ранее компания придерживалась стратегии обновления планшетов раз в два года, но теперь инженеры проекта перераспределены на другие направления. Несмотря на это, Google продолжит развивать Android для планшетов, которыми активно пользуются бренды Samsung, OnePlus и другие производители.

Судьба Pixel Tablet 2 остаётся неясной. Однако это далеко не первый случай, когда Google отказывается от производства планшетов. Возможно, компания решила задействовать все силы для разработки довольно странного ноутбука на Android.

Последняя модель Pixel Tablet была представлена в мае 2023 года на конференции Google I/O. Устройство позиционировалось как универсальное решение для дома: оно оснащено 11-дюймовым дисплеем, процессором Google Tensor G2 и док-станцией с динамиками, превращающей планшет в умный дисплей.