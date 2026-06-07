Brave представила минималистичный браузер Origin за $60
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Brave представила минималистичный браузер Origin за $60

Пользователи не поняли его ценности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:33
Brave представила минималистичный браузер Origin за $60

Компания Brave представила Origin — отдельный браузер с намеренно сокращённым набором возможностей. Продукт позиционируется как решение для тех, кому нужен веб-обозреватель без встроенных надстроек и дополнительных сервисов.

В отличие от стандартной версии, в Origin отсутствует почти всё, что Brave обычно включает по умолчанию. Из браузера убрали ИИ-ассистента Leo, криптокошелёк, новостную ленту, рекламу, доступ к сети Tor, VPN и интеграцию с сервисом Wayback Machine. По сути, компания предлагает «облегчённую» сборку, очищенную от фирменных функций.

Origin распространяется по разовой схеме оплаты. Одна покупка за $60 (около 4420 рублей по курсу ЦБ на 7 июня 2026 года) открывает доступ ко всем поддерживаемым платформам, без подписки и регулярных списаний. Отдельно компания отметила, что для пользователей Linux браузер предоставляется бесплатно.

orrgin-thegeek

Запуск вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Как обращает внимание Techspot, большинство функций, отсутствующих в Origin, можно отключить и в обычной версии Brave без какой-либо оплаты. На этом и строится основная претензия: пользователи не увидели ценности в платном продукте, ключевым отличием которого фактически стало отсутствие предустановленных возможностей, а не появление новых.

Релиз состоялся на фоне уверенного роста показателей компании. В октябре 2025 года Brave сообщала, что ежемесячная активная аудитория браузера превысила 100 млн пользователей, а ежедневная достигла 42 млн. Таким образом, Origin становится нишевым дополнением к основному продукту, ориентированным на узкую часть этой аудитории.

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