Слишком дорого: компактный японский смартфон Balmuda сняли с продажи

В декабре японская компания Balmuda, известная по производству тостеров, представила на домашнем рынке смартфон за $910. Новинка получила 4,9-дюймовый экран, процессор Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также аккумулятор на 2500 мАч. Но, похоже, всё закончилось.

Компания объявила о прекращении продаж. Причиной назвали проблемы с соблюдением технических стандартов в Японии. Помимо этого, сказалась слишком высокая стоимость телефона. Аналогичные решения оцениваются в несколько раз дешевле.

При этом отметим, что акции производителя упали на 10%, хотя после анонса они существенно подорожали. Скорее всего, реальная причина состоит в завышенной стоимости устройства.