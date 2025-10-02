Браузер Brave со встроенным блокировщиком рекламы собрал 100 млн пользователей

Разработчики браузера Brave сообщили, что к 30 сентября 2025 года его ежемесячная аудитория (MAU) достигла 100 млн человек. Ежедневно браузером пользуются около 42 млн человек.

Поисковик Brave Search обрабатывает в среднем 50 млн запросов в день и 1,6 млрд запросов в месяц. Кроме того, в сервис недавно встроили ИИ-чат Ask Brave.

Несмотря на рост, доля Brave на мировом рынке браузеров остаётся незначительной: по данным Statcounter за сентябрь 2025 года, Chrome занимает 71,77%, Safari — 13,9%, Edge — 4,67%, Firefox — 2,17%, Opera — 1,74%.

Brave был запущен в 2016 году сооснователем Mozilla Бренданом Айком. Браузер позиционируется как конфиденциальная альтернатива Chrome: в нём есть встроенный блокировщик рекламы и трекеров, криптокошелёк и режим работы через сеть Tor.

Компания также развивает собственный поисковик: он основан на технологии Tailcat, купленной Brave в 2018 году. В 2023-м в браузере появился ИИ-ассистент Brave Leo, поддерживающий модели OpenAI, Anthropic, DeepSeek и Qwen, которые можно использовать без создания учётных записей.