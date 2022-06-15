Доступные смарт-часы Amazfit Bip 3 появились в России

Бюджетные Amazfit Bip 3 и Amazfit Bip 3 Pro появились на российском рынке. Часы получили дисплей размером 1,69 дюйма, со стеклом 2.5D и покрытием, защищающим от появления отпечатков пальцев.

На выбор пользователя более 50 вариантов различных циферблатов, а также до 60 спортивных режимов. Кроме спортивных функций, часы умеют отслеживать качество сна, измерять пульс и показатели насыщения крови кислородом.

На одном заряде от аккумулятора 280 мАч, часы могут проработать до 14 дней.

В России обе версии появятся в конце июня — начале июля. Модель Bip 3 будет предлагаться за 4 490 рублей, а версия Bip 3 Pro – 4 990 рублей.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!