Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех

Perplexity объявила о запуске своего браузера Comet для всех желающих. Ранее он был доступен только подписчикам тарифа Max за $200 в месяц и ограниченному числу пользователей Pro-плана. Теперь для использования Comet подписка не требуется.

Comet делает ставку на встроенные ИИ-инструменты: в него интегрированы поиск Perplexity и персональный ассистент, который «путешествует по интернету вместе с пользователем». По словам разработчиков, всё это упрощает повседневные задачи — от покупок и бронирований до ведения дел.

Параллельно компания представила платный пакет Comet Plus с доступом к медиаконтенту от партнёров, включая CNN, The Washington Post, Fortune, Le Figaro, Le Monde и Los Angeles Times. Подписка стоит $5 в месяц для обычных пользователей и включена в планы Pro и Max.

Перспективы Comet оцениваются на фоне усиливающейся конкуренции: Google внедряет Gemini в Chrome, Opera недавно запустила собственный ИИ-браузер Neon, а The Browser Company продвигает Dia.

Пока браузер можно установить только на Windows и macOS. О мобильной версии пока ничего не слышно.