Xiaomi 18 Pro слили до сентябрьского анонса

Инсайдер Digital Chat Station выложил очередную порцию характеристик Xiaomi 18 Pro. По данным утечки, это компактный флагман с экраном около 6,3–6,4 дюйма, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6 на 2-нанометровом техпроцессе, батареей примерно на 7000 мА·ч и двойной системой из двух камер по 200 Мп.

Анонс ожидается в сентябре в Китае. Но пока всё это слухи от одного источника, Xiaomi пока ничего не подтверждала, а до релиза ещё около трёх месяцев.

Главное в апгрейде, а не в списке цифр

Суть не в том, что камер стало много мегапикселей, а в том, что Xiaomi впервые ставит сразу два 200-мегапиксельных сенсора в Pro-модель: основной и перископический телефото. Раньше такой набор был привилегией Ultra.

Интереснее всего перемена в телевике. В Xiaomi 17 Pro стоял 50-мегапиксельный перископ на 115 мм с 5-кратным оптическим зумом. В 18 Pro, по утечкам, его меняют на 200-мегапиксельный сенсор с более коротким фокусным около 85 мм, то есть примерно 3–3,5-кратным зумом. Оптической дальности формально стало меньше, но за счёт огромного разрешения Xiaomi обещает беспотерянное кадрирование далеко за пределы 85 мм.

Проще говоря, оптику пытаются заместить разрешением. Сработает ли это на практике так же, как на бумаге, покажут только обзоры.

Камеры, чип и зарядка

Полный набор камер по утечке: основной модуль на 200 Мп (сенсор SmartSens с технологией LOFIC для широкого динамического диапазона), сверхширик на 50 Мп и перископический телефото на 200 Мп.

По чипу есть нюанс, который часто путают. Qualcomm готовит две версии: обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) и более мощный 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975). Старший достанется Pro Max и Ultra, а вот 18 Pro, судя по сливам, получит именно стандартную версию. Это всё равно флагманский чип на 2 нм, но не топовый в линейке.

Батарея около 7000 мА·ч на кремний-углеродных ячейках, заявлена зарядка 100 Вт по проводу и беспроводная.

Экраны: задний дисплей остаётся

Спереди, по данным утечек, появится режим защиты от подглядывания в духе того, что Samsung ставит в Galaxy. Сзади 18 Pro, как и предшественник, сохранит дополнительный экран, только теперь его обещают сделать умнее и заметнее завязать на ИИ.

Плюс ультразвуковой сканер отпечатка под экраном, симметричные тонкие рамки и серьёзная влагозащита.

Сроки и доступность в России

Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max ждут в сентябре в Китае. Xiaomi 18 Ultra, как обычно, отстанет и выйдет ближе к декабрю или к началу 2027 года. По срокам выхода базовой модели данные расходятся, часть утечек двигает её ближе к Ultra.

Нумерованные флагманы Xiaomi сначала выходят в Китае, глобальная версия приезжает спустя месяцы, а иногда не приезжает вовсе, как случилось с китай-эксклюзивным 17 Max. Так что в России 18 Pro почти наверняка пойдёт через параллельный импорт.