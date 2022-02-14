Браузер Opera начал поддерживать эмодзи-домены

Opera стал первым браузером, который начал поддерживать эмодзи-домены. Пользователи смогут переходить на сайты, вводя в адресную строку сочетание эмодзи, а не только буквы и цифры.

Эмодзи в адресной строке Opera появились благодаря партнерству с компанией Yat, которая позволяет регистрировать домены из нескольких эмодзи. Пользователи могут настроить свою страницу на сайте Yat или включить переадресацию на другой сайт. В числе первых владельцев аккаунтов Yat – известные музыканты:

Страница Lil Wayne (y.at/👽🎵) в Yat перенаправляет пользователей на сайт его звукозаписывающего лейбла;

Страница Стива Аоки (y.at/🎂🎵) ведет на официальный сайт артиста.

Теперь после Yat-адресов в Opera больше не нужно вводить домен ‘.y.at’, как требовалось раньше. Например, вместо того, чтобы набирать «y.at/👽🎵», пользователи браузера могут просто ввести 👽🎵 в браузере на мобильном устройстве или ПК, чтобы перейти на сайт бренда звукозаписи рэпера Lil Wayne.

Новый функционал в Opera уже доступен для каждого желающего.

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