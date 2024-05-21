Браузер Edge научили переводить иностранные видео на русский язык

Microsoft скоро внедрит в свой браузер Edge функцию перевода видеороликов в режиме реального времени. Подобное уже доступно в «Яндекс Браузере» с сентября 2021 года.

В ближайшем обновлении Edge начнет переводить видеоролики с YouTube и других сайтов с иностранного языка. Поддерживаться будут английский, немецкий, испанский, хинди, итальянский и русский языки. Перевод будет происходить при помощи нейросети Copilot, которая напрямую встроена в браузер. Искусственный интеллект будет отображать субтитры с переводом и озвучивать их на понятном для пользователя языке.

Опцию обещают добавить в течение 2024 года для пользователей, которые обновят Windows до последней версии.