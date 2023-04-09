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Браузер Edge для ПК получил функцию генерации изображений Image Creator

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Вадим Майков вчера в 23:01

Новая функция Image Creator стала доступна для всех пользователей браузера Edge на ПК. Разработанная на базе генеративной модели DALL-E от OpenAI позволяет создавать уникальные изображения по текстовому описанию.

Хотя Microsoft объявила о запуске функции, не все пользователи получили к ней доступ. Однако, представители компании заявили, что доступ к нововведению будет расширяться постепенно. Сама Image Creato доступна в боковой панели браузера.

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Теги: 
Источник:
Microsoft

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