Браузер Edge получил большое обновление Copilot с анализом вкладок и ИИ

Microsoft сделала из Edge полноценный ИИ-браузер с Copilot внутри.
Редакция The GEEK сегодня в 10:21
Microsoft выпустила обновление браузера Edge для компьютеров и смартфонов. Компания отказалась от отдельного режима Copilot Mode и встроила ИИ-функции Copilot напрямую в браузер.

Copilot теперь может анализировать информацию со всех открытых вкладок, сравнивать данные на разных сайтах и делать краткие пересказы страниц. Пользователь также может дать ИИ доступ к истории просмотров для более точных ответов.

В Edge появилась возможность делиться экраном с Copilot и обсуждать содержимое сайтов голосом. Также добавлен режим обучения: на основе открытых веб-страниц ИИ может создавать обучающие материалы и интерактивные тексты.

Ещё одна функция позволяет генерировать подкасты по материалам сайтов. По принципу она напоминает NotebookLM от Google.

Microsoft подчёркивает, что функции Copilot можно включать и отключать вручную. В настройках также доступно управление данными, к которым получает доступ ИИ.

Copilot в Edge официально недоступен в России из-за региональных ограничений. Для работы функции может потребоваться зарубежный IP-адрес и смена региона в настройках учётной записи Microsoft.

