Microsoft удалит 5 функций из браузера Edge

Браузер Microsoft Edge в ближайшее время лишится сразу пяти функций. Соответствующее обновление 117 сейчас находится на стадии бета-тестирования.

Речь идет о функциях «Решатель математических задач», «Словарь с картинками, «Цитаты», «Средства грамматики» и «Детский режим». Напомним, что инструмент «Словарь с картинками» для изучения языков и ранее был недоступен для русскоязычных пользователей.

Microsoft утверждает, что все вышеперечисленные функции являются устаревшими, а их удаление позволит «улучшить взаимодействие с конечным пользователем и упростить меню дополнительных инструментов».

Большинство функций действительно являются бесполезными для среднестатистического пользователя. Так, функция «Цитаты» после появления в 2021 году была «похоронена» буквально через несколько месяцев, а «Решатель математических задач» вовсе доступен в виде отдельного приложения.

При этом удаление «детского режима», анонсированного в 2021 году, является достаточно спорным решением. В частности, функция позволяет родителям следить и управлять тем, что дети могут делать в браузере, а также повышать защиту.

Ожидается, что свежее обновление браузера станет доступно для всех пользователей 14 сентября.