MacBook Ultra может стать самым необычным ноутбуком Apple за годы

Apple может готовить к запуску новую линейку ноутбуков MacBook Ultra. По данным инсайдеров и аналитиков, устройство станет отдельной серией над MacBook Pro и получит сразу несколько крупных изменений.

Одной из главных особенностей MacBook Ultra должен стать OLED-дисплей. По данным Bloomberg и аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует использовать панели Samsung Display с более высокой яркостью, контрастностью и энергоэффективностью по сравнению с нынешними mini-LED-экранами.

Ещё одним серьёзным изменением может стать сенсорный экран. Если информация подтвердится, MacBook Ultra станет первым полноценным MacBook с поддержкой touch-ввода напрямую через дисплей.

Для этого Apple якобы готовит изменения в macOS: интерфейс должен адаптироваться под управление пальцами, а элементы системы станут крупнее и удобнее при касании.

Также ожидается полностью переработанный корпус. По данным Bloomberg, Apple хочет сделать новый ноутбук заметно тоньше и легче, сохранив при этом основные порты и возможности последних MacBook Pro.

Вместо привычной «чёлки» в экране MacBook Ultra может получить аналог Dynamic Island. По слухам, вырез станет интерактивным и будет показывать системные уведомления и активные процессы.

Внутри устройства ожидаются чипы M6 Pro и M6 Max, созданные по 2-нм техпроцессу TSMC. Новая архитектура должна дать прирост производительности и энергоэффективности, особенно в задачах, связанных с ИИ.

При этом Apple пока официально не подтверждала существование MacBook Ultra. По данным источников, релиз устройства может состояться в конце 2026 года или уже в 2027-м на фоне дефицита памяти и сложностей с поставками компонентов.